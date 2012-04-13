Літак із німецькими лікарями для Тимошенко приземлився у Харкові

Харків. 13 квітня. УНІАН. Сьогодні до Харкова прибули німецькі лікарі для ознайомлення з умовами лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, літак з Відня, на борту якого перебувають лікарі, щойно приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

До Харкова прибули доктор наук у галузі неврології, професор, голова правління клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» Карл Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» Норберт Хаас.

Їх зустрічали члени міжнародної комісії лікарів від України: голова комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Мойсеєнко; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «неврологія», доктор медичних наук, професор Тамара Міщенко; заступник голови Державної пенітенціарної служби України Олександр Дука; начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш.

Очікується, що німецькі лікарі оглянуть умови лікування Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці», куди вона може бути переведена для лікування з Качанівської випраної колонії (№54).

Планується також, що німецькі фахівці відвідають Ю.Тимошенко в колонії.

Крім того, запланована зустріч німецьких фахівців із журналістами.