Працівникам заводу ім. Шевченка виплатили зарплату - Моченков

Харків. 15 квітня. УНІАН. Працівникам державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виплачено заробітну плату.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков.

За його словами, на ці цілі було спрямовано 2 млн грн, які підприємство отримало за виготовлену продукцію.

«Завод почав функціонувати, виплачена заробітна плата в розмірі двох мільйонів гривень, всі працівники підприємства, а це понад тисяча осіб, отримали зарплату», - сказав А.Моченков.

Він повідомив, що влада запропонували профспілці заводу створити погоджувальну комісію для того, щоб вирішити, як нараховувати виплати, адже «кожен з працівників отримує диференційовану заробітну плату - хтось за місяць отримує невелику суму, а комусь нараховується три-чотири тисячі».

А.Моченков зазначив, що шляхом тривалих дебатів колектив дійшов рішення, що суму, яка є на рахунках, потрібно спрямувати на перенарахування заробітної плати, аби в середньому кожному працівнику виплатити по тисячі гривень.

«Але я хочу сказати, що досить велика кількість працівників отримали по півтори тисячі. У кожного сім`я, наближається Великдень, тому керівництво заводу не стало наполягати на виплаті заробітної плати за один певний місяць», - зазначив А.Моченков.

За його даними, загальна заборгованість з виплати зарплати на підприємстві сьогодні перевищує 30 млн грн.