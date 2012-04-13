Власенко каже, що має надію на німецьких лікарів

Харків. 13 квітня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко сподівається, що німецькі лікарі сьогодні поставлять крапку в питанні лікування його підзахисної.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він сказав журналістам під час брифінгу під стінами Качанівської колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко.

За словами С.Власенка, сьогодні німецькі лікарі, які оглядали його підзахисну та ставили їй діагноз, мають оцінити харківську Центральну клінічну лікарню №5 «Укрзалізниці», аби зробити висновки, чи можливо там виконати усі їхні рекомендації щодо лікування Ю.Тимошенко, а потім зустрітися з нею.

Відповідаючи на запитання, що буде у випадку, якщо німецькі лікарі визнають умови в харківській лікарні такими, що не відповідають їхнім рекомендаціям, С.Власенко висловив думку, що в такій ситуації вони мають самі визначити, яка спеціалізована клініка підійде для лікування Ю.Тимошенко.

Говорячи про стан її здоров’я, С.Власенко зазначив, що покращення немає, адже увесь цей час Ю.Тимошенко не отримує жодного лікування.

С.Власенко також підкреслив, що лідер «Батьківщини» неодноразово наголошувала, що не вимагає жодних спеціальних умов лікування, а очікує лише на виконання рекомендацій німецьких лікарів і в частині вибору лікарні – це має бути спеціалізована клініка, і в частині того, що лікування має проводитися незалежними медиками, а не тими, які ще недавно говорили, що Ю.Тимошенко абсолютно здорова.