Шурма розповів, з кого спитають за організацію медобслуговування на Євро-2012

Харків. 12 квітня. УНІАН. Відповідальність за організацію медичного обслуговування під час Євро-2012 покладено на Головне управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма під час засідання Харківського координаційного центру з медичного забезпечення проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За його словами, учасниками засідання була проаналізована система обслуговування гравців, офіційних осіб, глядачів під час проведення матчів чемпіонату України з футболу та обговорено систему медичного обслуговування під час Євро-2012.

«У разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги офіційних осіб, гравців команд будуть обслуговувати працівники медичної фірми «Борис» (3 автомобіля). Глядачів будуть обслуговувати автомобілі служби швидкої медичної допомоги Харкова та області. Також для глядачів будуть працювати 4 медпункти та стаціонар військово-польового госпіталю. Відповідальність за координацію дій та організацію медичного обслуговування під час Євро-2012 покладено на Головне управління охорони здоров’я ХОДА», - повідомив І.Шурма.

Він також поінформував, що наприкінці квітня Харківщину відвідає комісія медичних експертів УЄФА, які перевірять готовність базових медичних закладів до роботи під час Євро-2012.