Чого боїться Власенко

Харків. 13 квітня. УНІАН. Німецькі лікарі сьогодні можуть не надати остаточних висновків за результатами огляду Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де Міністерство охорони здоров’я України пропонує лікувати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Таку думку захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Давайте дочекаємося лікарів, давайте дочекаємося висновків лікарів, давайте послухаємо, що вони скажуть, давайте дамо їм можливість оглянути сьогодні Юлію Володимирівну. Але я боюся трошки іншого. Я боюся того, що вони можуть не встигнути сьогодні, я боюся того, що, можливо, висновків остаточних сьогодні не буде», - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що Ю.Тимошенко продовжує наполягати на дотриманні протоколу лікування, встановленого німецькими лікарями, і на тому, щоб лікування проводили незалежні фахівці.

«Більше ні про що Ю.Тимошенко не говорить. Вона в цьому випадку покладається на позицію німецьких лікарів», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибули лікарі німецької клініки «Шаріте»: голова правління клініки, доктор наук в галузі неврології, професор Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор Норберт Хаас.

Очікується, що німецькі лікарі оглянуть умови лікування Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці», куди вона може бути переведена для лікування з Качанівської виправної колонії (№54).

Планується також, що німецькі фахівці відвідають Ю.Тимошенко в колонії.