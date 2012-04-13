Харківщина розрахувалася за спожиту електроенергію на 97,1%

Харків. 13 квітня. УНІАН. За І квартал 2012 року Акціонерна компанія «Харьковобленерго» розрахувалася з Держпідприємством «Енергоринок» за придбану електричну енергію на 97,1%.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації Василя Без`язичного.

За його даними, борг за спожиту електроенергію в Харківськй області на 1 квітня становив 463,8 млн грн.

Повністю проведені розрахунки за спожиту електроенергію сільськогосподарськими – 100%, промисловими – 100,2% та іншими госпрозрахунковими споживачами – 100,0%, повідомив В.Без`язичний під час селекторної наради.

Не розрахувалися повністю за спожиту електроенергію бюджетні установи, які фінансуються з державного бюджету – 81% проти 85,9% у 2011 році, бюджетні установи та організації, які фінансуються з місцевих бюджетів - 91,0% (92,2%) та населення – 95,3% (97,0%).