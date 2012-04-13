Захист вимагатиме закриття справи щодо ЄЕСУ - Власенко

Харків. 13 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова повинен перенести попереднє засідання з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні перед Качанівською колонією висловив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що попереднє засідання суду, згідно з чинним законодавством, може відбуватися без участі обвинувачуваного. Однак, на думку С.Власенка, якщо обвинувачувана особа наполягає на своїй участі, але за станом здоров’я не може бути присутньою, то суд повинен врахувати цю позицію.

«Коли особа вимагає своєї присутності, наполягає на своїй невинуватості і говорить про те, що хоче особисто повідомити суд про всі підстави, мотиви і умови тих питань, які розглядаються на попередньому засіданні, то, на мій погляд, суд зобов’язаний врахувати цю позицію і перенести попереднє засідання. Якщо будуть для цього необхідні медичні документи, то, по суті, суд повинен зупинити провадження у справі до видужання Юлії Володимирівни. Щоб довести свою невинуватість у «справі про усні вказівки», Ю.Тимошенко хоче особисто свою позицію довести до суду», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що на попередньому засідання, призначеному на 19 квітня, захист Ю.Тимошенко заявить клопотання про закриття кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського райсуду Харкова кримінальну справу щодо ЄЕСУ. Попереднє слухання справи призначене на 19 квітня. Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний суддя Костянтин Садовський.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.