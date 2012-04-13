Дулуб закликає очистити Харківщину від сміття

Харків. 12 квітня. УНІАН. Харківщина має бути повністю очищена від сміття.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьоодні в ході селекторної наради перший заступник губернатора Валентин Дулуб.

Він повідомив, що в області активно розпочалася акція «За чисте довкілля», до якої залучається кожен район або місто. За словами В.Дулуба, ця акція стала традиційною для Харківщини і дає гарні результати.

В.Дулуб зазначив, що акція «День довкілля», яка відбудеться 21 квітня, має пройти на високому організаційному рівні. Він підкреслив, що необхідно дуже серйозно підготуватися, визначити склад учасників та обсяг робіт, скласти графіки та підготувати інструменти. В.Дулуб звернув увагу на те, що в ході цієї акції необхідно максимально прибрати всі проблематичні місця, які на сьогодні є безгоспними чи ні за ким не закріплені.

«Всі населені пункти Харківської області мають бути приведені в належний вигляд, тому що зараз як ніколи видно все сміття. Коли з`явиться трава і зазеленіють дерева, все буде зовсім по-іншому. Ми повинні повністю очистити наш регіон від сміття. Харківська область завжди повинна бути найчистішою і найкрасивішою, а, крім того, ми в цьому році приймаємо Євро-2012, і гості будуть приїжджати не тільки подивитися на футбол, а й познайомитися з Харківщиною. Якщо вони будуть їхати по дорогах нашої області і дивитися на несанкціоновані звалища в лісосмугах, іміджу регіону і нам це не додасть», – зазначив В.Дулуб.