Первушкін не знає про плани німецьких лікарів відвідати Тимошенко

Харків. 13 квітня. УНІАН. Керівництва Качанівської виправної колонії не має письмового підтвердження, що німецькі лікарі, які сьогодні інспектують лікарню «Укрзалізниці», планують відвідати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко у виправному закладі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Качанівської колонії Іван Первушкін.

«У мене такої інформації немає. Те, що вона не зустрічалася з німецькими лікарями, – вона точно не зустрічалася. Поки інформації про відвідування нашого закладу німецькими лікарями у мене немає. У нас немає письмового підтвердження про те, що вони будуть відвідувати наш заклад. Вони можуть і не прибути, я не знаю їхніх планів», - сказав І.Первушкін.

При цьому він зауважив, що німецькі лікарі можуть привезти з собою офіційний дозвіл на відвідування колонії.

«Можливо вони привезуть його з собою. Підтвердження є – значить ми їх запустимо», - сказав І.Первушкін.

Начальник колонії наголосив, що німецькі лікарі за умови наявності дозволу будуть допущені до Ю.Тимошенко, якщо прибудуть в колонію до відбою.

«Відбій о 21.30. Після відбою ми не маємо права турбувати», - сказав І.Первушкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибули лікарі німецької клініки «Шаріте»: голова правління клініки, доктор наук в галузі неврології, професор Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор Норберт Хаас.

Очікується, що німецькі лікарі оглянуть умови лікування Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці», куди вона може бути переведена для лікування з Качанівської виправної колонії №54.