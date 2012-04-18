Добкін прокоментував напад на громадську приймальню Партії регіонів (доповнена)

Харків. 18 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадімістрації Михайло Добкін вважає, що напад на громадську приймальню районної організації Партії регіонів у Харкові могла зробити лише цілком неадекватна людина, можливо, навіть, будучи напідпитку.

Як передає кореспондент УНІАН, так лідер обласної парторганізації ПР прокоментував на прес-конференції інциндент, що відбувся вночі 16 квітня, коли у вікно партійного офісу була вкинута пляшка із запальною сумішшю.

«Я не розцінюю це не інакше, як вчинок захмелілої людини», - сказав М.Добкін.

Він вважає, що Партія регіонів користується в Харківській області таким рівнем підтримки, що «коктейлем Молотова» з нею сьогодні можуть боротися тільки ті, хто «дивиться на життя нетверезим поглядом».

Зап словами М.Добкіна, останнє соціологічне дослідження показало, що в Харківській області достатньо високий рівень підтримки Партії регіонів - він навіть виріс на 5% порівняно з осінню 2011 року. На цьому фоні, вважає лідер харківських «регіоналів», рейтинг його політичної сили не зменшити ніякими хуліганськими витівками.

«Я вважаю, що, мабуть, пива перепив хлопець. Або дівчина», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Харкові близько 2 години ночі невідомі розбили вікно в житловому будинку, де розташована громадська приймальня районної організації Партії регионв, і вкинули у приміщення пляшку із запальною сумішшю. Міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій.