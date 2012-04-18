Добкін прокоментував напад на громадську приймальню Партії регіонів (доповнена)
«Видно пива перепив чоловік»
Харків. 18 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадімістрації Михайло Добкін вважає, що напад на громадську приймальню районної організації Партії регіонів у Харкові могла зробити лише цілком неадекватна людина, можливо, навіть, будучи напідпитку.
Як передає кореспондент УНІАН, так лідер обласної парторганізації ПР прокоментував на прес-конференції інциндент, що відбувся вночі 16 квітня, коли у вікно партійного офісу була вкинута пляшка із запальною сумішшю.
«Я не розцінюю це не інакше, як вчинок захмелілої людини», - сказав М.Добкін.
Він вважає, що Партія регіонів користується в Харківській області таким рівнем підтримки, що «коктейлем Молотова» з нею сьогодні можуть боротися тільки ті, хто «дивиться на життя нетверезим поглядом».
Зап словами М.Добкіна, останнє соціологічне дослідження показало, що в Харківській області достатньо високий рівень підтримки Партії регіонів - він навіть виріс на 5% порівняно з осінню 2011 року. На цьому фоні, вважає лідер харківських «регіоналів», рейтинг його політичної сили не зменшити ніякими хуліганськими витівками.
«Я вважаю, що, мабуть, пива перепив хлопець. Або дівчина», - сказав М.Добкін.
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Харкові близько 2 години ночі невідомі розбили вікно в житловому будинку, де розташована громадська приймальня районної організації Партії регионв, і вкинули у приміщення пляшку із запальною сумішшю. Міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій.