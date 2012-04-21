Тимошенко госпіталізували

Харків. 21 квітня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко в ніч з 20 на 21 квітня госпіталізували в Центральну клінічну лікарню № 5 «Укрзалізниці» Харкова.

Як повідомляється на сайті Ю.Тимошенко, єкс-прем’єр була доставлена до лікарні близько 23.00.

«Її перевезення було схоже на спецоперацію. О 18 годині у Качанівську колонію проїхали дві швидкі допомоги, мікроавтобус і чотири міліцейські машини. При цьому біля стін колонії знаходилося ще кілька міліцейських машин. Приблизно в цей же час персоналу ЦКЛ була дана вказівка додому не йти, залишатися на робочих місцях», - цитує сайт повідомлення харківського Інтернет-ресурсу «Главное».

За його інформацією, разом з Ю.Тимошенко до лікарні привезли ще «якусь жінку».

«Обидві не промовили жодного слова», - цитує «Главное» слова свого джерела. Ув`язнених супроводжувала велика кількість людей.

«Після цього почалося оформлення паперів, частина супроводжуючих поїхала, частина знаходиться в ЦКЛ до цих пір», - повідомляє видання.

Як повідомлялося, 20 квітня захисник екс-прем`єр-міністра України Сергій Власенко заявив, що отримав офіційні висновки німецьких лікарів з оцінкою можливостей Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, куди Міністерство охорони здоров`я України запропонувало госпіталізувати Ю.Тимошенко.

«Згідно з висновками німецьких лікарів, вони не рекомендують лікуватися в лікарні «Укрзалізниці». Все інше - це питання медичної таємниці», - сказав С.Власенко.

Захисник екс-прем`єра повідомив, що отримав цей документ 20 квітня лише після відвідування Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії. «Її стан здоров`я не покращився», - зазначив він.

С.Власенко підкреслив, що влада досі не виконала розпорядження від 15 березня, яким Європейський суд з прав людини зобов`язав державу Україну забезпечити належне лікування Ю.Тимошенко в спеціалізованій клініці.