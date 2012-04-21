У Новоселівці в купі сухого листя згоріла жінка

Харків. 21 квітня. УНІАН. На Харківщині у купі сухого листя згоріла жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, 20 квітня о 22.30 до пожежно-рятувальної служби Зачепилівського району від чергового районної міліції надійшло повідомлення про загибель жінки 1941 року народження при пожежі в селі Новоселівка.

Як було встановлено, тіло жінки знаходилося на звалищі згорілого листя. Безпосередньо площа згорілого листя становила 5 квадратних метрів. Пожежний підрозділ на гасіння пожежі не викликався. Правоохоронними органами проводяться слідчі дії з приводу загибелі жінки.