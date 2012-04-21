У неділю дощитиме

Харків. 21 квітня. УНІАН. Завтра, 22 квітня, в Україні очікується тепла, але дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі в західних областях та Криму невеликий дощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

У Києві та Київській області в неділю утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 5-10°, вдень 15-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°.