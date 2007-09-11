Не говорити про політику

Харків. 11 вересня. УНІАН. Керівництво обласної міліції рекомендує працівникам МВС не обговорювати ні з ким свої політичні симпатії та антипатії.

За словами заступника начальна Головного управління МВСУ в Харківській області – начальника штабу ГУ Михайла ФРОЛОВА, в органах МВС вже з’явилося розпорядження про невтручання представників міліції в політичне життя.

«Ми рекомендуємо співробітникам ні з ким не обговорювати політичний процес. За звичай, думка людини у формі про політичну ситуацію, не обов’язково, але може бути розціненим як політична агітація, тим паче в день виборів», - сказав М.ФРОЛОВ.