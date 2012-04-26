На Харківщині з рейок зійшла електричка

Харків. 26 квітня. УНІАН. На Харківщині з рейок зійшли три з восьми вагонів електропотягу Харків - Ізюм.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Андрія Лазарєва.

За його даними, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 13.00 на 351 км перегону Савинці-Закомельське. За попередніми даними, внаслідок аварії три пасажири отримали незначні тілесні ушкодження.

На місце події терміново виїхали заступник прокурора Харківської області Олександр Кухар, Харківський міжрайонний транспортний прокурор Денис Чехунов, Ізюмський міжрайонний прокурор Андрій Жмутський.