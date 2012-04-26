Співробітники Качанівської колонії заявляють, що їм погрожують

Харків. 25 квітня. УНІАН. Співробітники Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, заявили про погрози на їхню адресу з боку прихильників засудженої.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген Бараш повідомив на брифінгу в колонії, що останніми днями на домашні та мобільні телефони співробітників з числа керівництва колонії телефонують невідомі, які погрожують помститися їм та їхнім родинам за Ю.Тимошенко.

Є.БАРАШ повідомив, що співробітники пенітенціарної служби звернулися до начальника харківської обласної міліції Віктора Козицького з проханням розібратися з погрозами та відповісти «найсуворішим чином». За його словами, правоохоронці з’ясовують, кому належать ці телефони.

Відповідні заявиви на брифінгу зробили 1-й заступник начальника Качанівської колонії Андрій Коваленко та заступник начальника з питань охорони Андрій Парамей, прізвища яких фігурували у заяві Юлії Тимошенко про її побиття 20 квітня при перевезенні до лікарні «Укрзалізниці».

«Моїм батькам, - заявив А.Парамей, - телефонували на домашній телефон і погрожували фізичною розправою».

А.Коваленко та А.Парамей уперше спілкувалися з журналістами після цієї резонансної події. Вони заявили, що ніякої сили до Ю.Тимошенко не застосовували, а навпаки допомагали їй у транспортуванні до клініки.

Зокрема, А.Парамей розповів, що 20 квітня він особисто супроводжував Ю.Тимошенко до лікарні «Укрзалізниці», допомагав їй спускатися сходами до карети швидкої допомоги.

Як би кому не хотілося, зазначив А.Парамей, а він і надалі, згідно зі своїми прямими посадовими обов’язками, буде й надалі супроводжувати засуджену Ю.Тимошенко при її можливій шпиталізації чи до суду.

Є.Бараш поскаржився на те, що останнім часом народні депутати заважають працювати представникам пенітенціарної служби. Він наголосив, що працівники колонії працюють згідно з Кримінально-виправним кодексом України. Якщо у когось є претензії, зазначив керівник управління, то нехай вони змінюють закони.