Олександр Протас заявляє про погрози

Харків. 13 вересня. УНІАН. Радник голови Харківської облдержадміністрації, керівник виборчого штабу Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» у Московському районі Харкова Олександр ПРОТАС офіційно заявив, що призупиняє зустрічі з виборцями свого району.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ПРОТАС повідомив на прес-конференції, яка транслювалася у прямому ефірі телебачення, що це вимушене рішення він прийняв у зв’язку з інформацією про можливий замах на його життя, а також на життя його молодшого брата Владислава ПРОТАСА – лідера громадської організації «Харків’янин».

За словами О.ПРОТАСА, неприховані погрози він почув на зустрічах з виборцями з вуст людей, котрі були впізнані як активні учасники побиття людей у Харкові на вулиці Клочківській у грудні 2006 року. «Стали надходити відверті погрози. Спочатку цьому не надавалося значення, але коли ми почали аналізувати відеозйомку, яка проводилася там, були впізнані люди, котрі брали безпосередню участь у подіях на Клочківській», - сказав О.ПРОТАС.

«Ці люди здійснили злочини у присутності всіх харківських телеканалів, - зазначив він, -«були у розшуку» і «зараз вільно розгулюють і продовжують хуліганські дії у цьому місті».

На одній із зустрічей, зазначив О.ПРОТАС, ці люди викрикували погрози на його адресу зі словами: «Із Москви їде Аслан і з тобою розбереться».

За тими даними, які він має, сказав радник губернатора, «замахи готуються або на мене, або на мого брата Владислава».

Ситуацію, яка виникла, В.ПРОТАС пояснює тим, що його зустрічі з виборцями і реальні справи отримали позитивний розголос, люди починають вірити в те, що можна змінити життя на краще, і це викликало певну реакцію міської влади.

В.ПРОТАС не приховав від журналістів того, що не виключає свого балотування у мери Харкова у разі, якщо на посаду міського голови «йтиме якийсь шахрай».

О.ПРОТАС повідомив, що вже подав відповідну заяву до правоохоронних органів і готує передати всі наявні відеоматеріали. «Я розраховую на прокуратуру та СБУ, - сказав він, - і вірю, що вони розберуться».