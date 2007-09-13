Переговори про концесію КП «Вода» тривають

Харків. 13 вересня. Переговори щодо передачі Комунального підприємства «ПТП Вода» в концесію тривають.

Як повідомив на прес-конференції міський голова Михайло ДОБКІН, головна умова, яку міська влада ставить перед потенційним концесіонером – шляхом ефективного менеджменту знизити витрати на виробництво послуги, що дасть можливість концесіонеру одержувати прибуток при існуючому рівні тарифів.

Найперспективнішим кандидатом, який може взяти КП «ПТП «Вода» в управління, як і раніше, залишається французька компанія «Veolia», повідомив М.ДОЛБКІН. За його словами, переговори з цією фірмою тривають.

Встановлення у будинках всіх абонентів індивідуальних приладів обліку, заміна енергомісткого устаткування на більш економічне на всьому циклі підготовки води, зниження рівня втрат при транспортуванні води з 40 до 12% - це ті умови, без яких договір з концесіонером не може бути укладений. Тільки при їх виконанні можливе надання якісної послуги без підвищення існуючих тарифів, упевнений міський голова.