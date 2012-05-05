На кордоні затримано циганів, які вивозили з України 8-річну дівчинку

Харків. 5 травня. УНІАН. На східному державному кордоні затримано групу циганів, які намагалися вивезти з України 8-річну дівчинку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, під час оформлення пасажирів рейсового автобуса марки «Ман», який слідував маршрутом «Харків-Бірюч» прикордонним нарядом Харківського прикордонного загону в ході проведення ідентифікації та відбору паспортних документів у пасажирів автобуса було виявлено три громадянина України ромської національності, в супроводі яких слідувала дитина слов’янської зовнішності, дівчинка, 2004 року народження, зі свідоцтвом про народження в Україні.

Цей факт викликав в прикордонників сумніви щодо належності цього свідоцтва дитині.

Усіх громадян було запрошено до підрозділу для проведення попереднього опитування. В ході опитування дитини було виявлено деякі розбіжності у відповідях дитини з відомостями зазначеними у свідоцтві про народження та відомостями наданими особами, які слідували з нею. Окрім цього одна із громадянок почала помітно нервувати: кричала на дитину та виправляла її відповіді. Після цього дитина категорично відмовлялась від подальшого спілкування.

Прикордонники проінформовано про цю подію співробітників МВСУ в Харківській області. Дитину передано оперуповноваженому УБОЗ ГУ МВСУ в Харківській області.