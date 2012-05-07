В Харківській області подорожчала земля

Харків. 7 травня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в квітні 2012 року виросла на 1,20%, або 21 дол., - до 1 769 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуївський район із середнім показником 1 042 дол./сотка, найдорожчим - Харківський район, де середня ціна продажу становила 1 855 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі виросла на 1,37% (25 дол.) - до 1 855 дол./сотка, у Дергачівському - на 0,66% (11 дол.) - до 1 690 дол./сотка, у Чугуївському - на 1,36% (14 дол.) - до 1 042 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.