На Харківщині до Дня Перемоги упорядкують всі пам'ятники - Добкін

Харків. 7 травня. УНІАН. У Харківській області до Дня Перемоги будуть упорядковані всі пам`ятники.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні голова облдержадміністрації Михайло Добкін у ході урочистих заходів Головного управління МВС України в Харківській області, присвячених Дню Перемоги.

За словами губернатора, всі необхідні роботи з благоустрою пам`ятників воїнам, загиблим у боях Великої Вітчизняної війни, на Харківщині будуть проведені у повному обсязі.

«Сьогодні я проводив апаратну нараду, де мені доповіли, що практично всі пам`ятники в місцях, де проходили бої або де були поховані солдати й офіцери Радянської армії, приведені в порядок, територія упорядкована. Все готове, щоб в черговий раз показати нашу любов і повагу ветеранам і до тих великих подій, які пережила наша країна 67 років тому», - сказав М.Добкін.