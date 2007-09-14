26 вересня – сесія Харківської міськради

Харків. 14 вересня. УНІАН. Міський голова Михайло Добкін видав розпорядження про скликання 15 сесії Харківської міської ради.

Про це йдеться на офіційному сайті міськради.

Сесія розпочнеться 26 вересня 2007 року о 10.00 у сесійній залі (пл.Конституції,7). На порядку денному - 47 питань. Зокрема, депутати планують: внести зміни до бюджету у зв’язку з перевиконанням доходної частини міського бюджету та необхідністю розподілу субвенції з держбюджету; розглянути Концепцію Програми підготовки та проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м.Харкові; внести зміни до Правил торгівлі на ринках в м.Харкові; затвердити «Програму поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.».