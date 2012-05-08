Температура і тиск Тимошенко в нормі - начмед колонії

Харків. 8 травня. УНІАН. Температура і тиск екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в нормі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії повідомив журналістам начальник медичної частини виправного закладу Олексій Цюра.

За його словами, Ю.Тимошенко відмовляється від медобстеження, однак лікарі колонії щоденно мають можливість вимірювати температуру тіла Ю.Тимошенко та артеріальний тиск.

«Температура і тиск постійні, не змінюються. В нормі», - сказав О.Цюра.

Він не зміг відповісти на запитання, чи Ю.Тимошенко голодує. «Юлії Володимирівни пропонуються продукти харчування», - сказав він, зазначивши, що від цих продуктів вона відмовляється, і що він не має інформації про те, чи Ю.Тимошенко вживає іншу їжу.

Нагадаємо, Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти політичної ситуації в Україні. Вона також твердить, що її побили працівники колонії під час примусового перевезення до лікарні ввечері, 20 квітня.

Захисник екс-прем`єра Сергій Власенко сказав, що Ю.Тимошенко помітно схудла, вона переважно лежить і п’є тільки воду.

Водночас керівництво Качанівської колонії заявляло, що екс-прем`єр нормально виглядає і ”візуально” не втратила вагу.