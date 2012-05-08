Катеринчука та Зейналова не пустили до Тимошенко

Харків. 8 травня. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не пустили народних депутатів України Миколу Катеринчука та Едуарда Зейналова, а також власника німецької газети «Берлінер тайге сайтунг» Рейко Опітца.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу перед Качанівською колонією М.Катеринчук заявив, що народні депутати мали відповідний дозвіл керівництва пенітенціарної служби на відвідування.

«Сьогодні ми спробували отримати зустріч із Ю.Тимошенко втрьох, поговорити з нею відносно голодування, щоб вона його припинила, по-друге, зрозуміти, в якому стані вона знаходиться щодо лікування, і по-третє, які кроки бажає і має зробити опозиція, щоб вона була на свободі. Ми зустрілися з головою пенітенціарної системи, маючи відповідні документи, дозволи», - сказав М.Катеринчук.

Він зазначив, що зустріч із Ю.Тимошенко не відбулася.

За словами М.Катеринчука, керівництво Качанівської колонії мотивувало відмову тим, що з екс-прем’єром працює медична комісія.

«Нам сказали, що, по-перше, обідня перерва, по-друге, після обідньої перерви працює комісія лікарів разом із німцями, тому вони не можуть нами займатися», - сказав депутат.

М.Катеринчук підкреслив, що після 9 травня він намагатиметься зустрітися з Ю.Тимошенко.

«Наше прохання проігнорували, пообіцяли, що після свят ми це зможемо зробити, і ми будемо наполягати на цьому», - сказав депутат.