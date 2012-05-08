Харків. 8 травня. УНІАН. Завтра до Харкова приїдуть Ален Делон і Мілен Демонжо.

Про це сьогодні в ефірі програми «Харків online» на обласному телебаченні повідомила начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Завтра ввечері приїде основна група наших французьких гостей на чолі з Аленом Делоном та Мілен Демонжо. А 10 травня, в день відкриття кінофестивалю, приїдуть гості, які є членами журі, переважно з Росії», - сказала В.Маренич.