Тимошенко з колонії госпіталізовано до лікарні Укрзалізниці

Харків. 9 травня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко привезли до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, о 8.02 на територію медичного закладу заїхала карета швидкої допомоги у супроводі автомобілів ДАІ та спецпідрозділу «Беркут».

Прихильники Ю.Тимошенко, яким вдалося залишитися на території лікарні, скандують «Юлі - волю!».

Перед цим журналістам центральних та місцевих ЗМІ запропонували вийти з території ЦКЛ «Укрзалізниці» і зачинили на замок ворота медичного закладу.

Також працівники міліції вивели з території медзакладу прихильників Ю.Тимошенко, які з самого ранку чергували перед приймальним відділенням лікарні.

На територію ЦКЛ «Укрзалізниці» приїхали начальник ГУ МВС в Харківській області Віктор Козицький та начальник Управління ДПтСУ в Харківській області Євген Бараш.

Державна пенітенціарна служба України офіційно підтверджила переведення Ю.Тимошенко в лікарню «Укрзалізниці». «Сьогодні, 9 травня, о 7.00 годині Ю.Тимошенко було транспортовано з Качанівської виправної колонії до Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в м. Харкові для проведення рекомендованого міжнародною медичною комісією курсу реабілітації», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби ДПтСУ, о 8.00 годині Ю.Тимошенко «прибула до згаданого медичного закладу». «Під час перевезення Ю.Тимошенко до ЦКЛ №5 будь-яких скарг чи заяв від засудженої не надходило. Стан її здоров’я лікарями визнано як такий, що порівняно з останніми днями не погіршився. Як і планувалось, рекомендовану реабілітацію будуть проводити лікар з німецької клініки «Шаріте» доктор Лутц Хармс спільно з українськими лікарями», - говориться в повідомленні.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моїсеєнко повідомила на брифінгу, що лікуючим лікарем Ю.Тимошенко буде лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

«Рішення таке – лікуючий лікар буде пан Хармс, якому вона довіряє. Це за її ініціативи і за її письмової згоди», - сказала Р.Моїсеєнко.

За її словами, лікуванням Ю.Тимошенко під головуванням Л.Хармса буде також займатися лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Ірина Фурса.

Крім цього за потреби можуть залучатися інші медичні фахівці.

Обслуговувати лікування Ю.Тимошенко будуть українські медсестри.