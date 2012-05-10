Сьогодні відкривається фестиваль «Харьковская сирень»

Харьков. 10 мая. УНИАН. IV международный кинофестиваль короткометражных фильмов «Харьковская сирень» состоится с 10 по 13 мая.

Об этом напомнила сегодня в ходе пресс-конференции начальник управления по делам прессы и информации Харьковской облгосадминистрации – сопредседатель оргкомитета фестиваля Виктория Маренич, сообщает сайт Фестиваля.

Основной фестивальной площадкой станет Дворец студентов Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, ряд мероприятий состоится в Харьковской филармонии и просмотры кинофильмов-участников фестиваля будут проходить в кинотеатре им. Довженко. По словам Виктории Маренич, каждый день фестиваля будет насыщен событиями, которые не оставят равнодушными ни одного любителя искусства кино.

10 мая гостей и участников фестиваля ждет презентация книги кинокритика Владимира Миславского об украинском изобретателе кинематографа Иосифе Андреевиче Тимченко, мастер-класс французского певца Ришарда Кросса и творческая встреча с актрисой театра и кино, Героем Украины Адой Роговцевой. Также будет представлен арт-проект «Образы», посвященный французской кинозвезде, Почетному президенту Фестиваля короткометражного кино «Харьковская сирень» Милен Демонжо. Изюминкой первого для фестиваля будет церемония торжественного открытия, которое состоится во Дворце студентов НЮА им. Ярослава Мудрого.

11 мая даст мастер-класс бывший харьковчанин, специалист по киноспецэффектам и обладатель приза Американской киноакадемии «Оскар» за создание спецэффектов к фильму «Хищник» Юджин (Евгений) Мамут, будет открыта выставка, посвященная всемирно известному дизайнеру театральних и балетных костюмов, харьковчанке Варваре Каринской, которую представит ее внук Эндрю Влади, и концерт «Памяти Эдит Пиаф посвящается». Также состоится традиционная церемония возложения цветов к мемориальной доске Альфреду Федецкому, и гости фестиваля оставят отпечатки ладоней для Аллеи почетных гостей. Основным событием фестивального дня станет творческая встреча с французским киноактером Аленом Делоном.

12 мая на здании по адресу пр-т Московский, 10/12 будет открыта мемориальная доска по случаю 160-летия со дня рождения украинского изобретателя Иосифа Тимченко и состоится мастер-класс художника-постановщика анимационных фильмов, владелицы студии «Animagic» (США), бывшей харьковчанки Ирины Борисовой.

13 мая состоится премьерный показ кинофильма членов жюри «Харьковской сирени» Бориса Токарева и Людмилы Гладунко «Для начинающих любить», Милен Демонжо представит последний фильм с ее участием «Я могла бы быть вашей бабушкой» и состоится творческая встреча с советским, российским и американским актером, режиссером и сценаристом Родионом Нахапетовым. Призеры фестиваля будут названы вечером 13 мая в ходе торжественной церемонии закрытия IV фестиваля короткометражного кино «Харьковская сирень».