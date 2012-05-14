Ми хочемо, щоб Україна була успішною - заступник держсекретаря США

Харків. 14 травня. УНІАН. Сполучені Штати Америки хочуть бачити Україну успішною державою.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні під час зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Добкіним другий заступник Державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці Томас Мелія.

«Я бачу, що була проведена велика робота, щоб посилити економічний і соціальний розвиток регіону. Особливо я відзначаю роботу, яка була зроблена у зв`язку з виконанням указу Президента про зміцнення громадянського суспільства. Ми хочемо, щоб Україна була успішною. Мені здається, якщо давати свободу і громадянам, і цивільному співтовариству, і бізнесу, то можна цього досягти», - сказав Т.Мелія після діалогу сторін.

У зустрічі, яка відбулася в облдержадміністрації, взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, а також Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Під час зустрічі були обговорені питання щодо нинішньої соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні, розвитку та поглиблення двостороннього співробітництва між Харківською областю та Сполученими Штатами Америки.

Як сказав М.Добкін, «у Харківській області з часів Радянського Союзу зосереджена найпотужніша промисловість. Дуже сильна наука, велика кількість вищих навчальних закладів. У нас в різні періоди навчається до 300 тисяч студентів, тому Харків завжди залишається молодим містом. Ще ми можемо похвалитися тим, що переважна більшість кращих програмістів з України, які працюють на різні світові компанії, народилися або навчалися в місті Харкові».

«Останні 2 роки, - зазначив губернатор, - в регіоні відбуваються великі перетворення. Завдяки цьому нам вдалося з останніх місць піднятися на 4 місце в рейтингу оцінювання Кабінетом Міністрів економічної діяльності регіонів. Ми дуже дорожимо цими показниками, тому що це підсумок праці тримільйонної громади. Також хочу зазначити, що регіон має дуже серйозні досягнення у міжнародній діяльності. Наше місто чотири рази нагороджувалося вищими нагородами Ради Європи».

Промовляючи під час зустрічі, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов зосередився на громадсько-політичному житті краю.

«У Харкові була, є і буде стабільна ситуація в суспільно-політичному житті. В обласній раді сьогодні представлені представники 8 політичних партій і груп. Всі сьогодні мають право голосу. Хочу також сказати, що ми, усвідомлюючи необхідність сьогодні розвитку громадянського суспільства і демократії на місцевому рівні, перші в Україну на сесії облради ухвалили концепцію обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства. У нас є стратегія, є тактика, ми розуміємо, що потрібно робити», - сказав С.Чернов.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині члени делегації США відбули до Центральної клінічної лікарні №5 «Укрзалізниці» для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (Харків), а на цей час перебуває на лікуванні в ЦКЛ.