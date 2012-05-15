Харків стане частиною спортивної історії - Добкін

Харків. 15 травня. УНІАН. Харків отримав право золотими літерами вписати своє ім`я в світовий спортивний літопис.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ході прес-конференції з нагоди презентації Кубка Чемпіонату Європи з футболу 2012 сказав голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він зазначив, що до цієї події Харків ішов важким шляхом, але вийшов з боротьби переможцем і стане частиною спортивної історії.

«Сьогодні напередодні відкриття Чемпіонату Європи з футболу мимоволі згадуються найважливіші моменти, які пережило наше місто до сьогоднішнього дня. Це і оголошення в Кардіффі переможців, серед яких була названа наша країна, це і можливість для Харкова вскочити в останній вагон поїзда і стати запасним містом, боротьба за право бути приймаючим містом і боротьба за те, щоб Україна була представлена чотирма містами. Найприємніше, що боротьба увінчалася успіхом, і місто-трудівник, місто з однією з найсильніших серед українських міст репутацією в світі отримало право золотими літерами вписати своє ім`я в світовий спортивний літопис», - сказав М.Добкін.