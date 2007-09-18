Підприємця підозрюють у махінаціях

Харків. 18 вересня. УНІАН. За матеріалами оперативників Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), стосовно директора приватного підприємства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зазначений підприємець у 2004 р., шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, незаконно отримав з державного бюджету відшкодування ПДВ на суму понад 6 млн. гривень. У подальшому підприємець частину з отриманих коштів (4,98 млн. грн.) легалізував через розрахункові рахунки різних комерційних структур. Ще 1 млн. грн. було знято з розрахункового рахунку підприємства й витрачені на власні потреби.