Добкін виступить у Берліні

Харків. 18 вересня. УНІАН. З 18 по 20 вересня офіційна делегація Харківської міськради на чолі з міським головою Михайлом ДОБКІНИМ перебуватиме в Берліні.

Як повідомляє веб-сайт Харківської міськради, делегація візьме участь у конгресі «Місто у русі» на запрошення Сенату Берліна та фонду «Живе місто».

В рамках візиту делегація відвідає Посольство України у ФРН. Заплановано зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом України у ФРН Ігорем ДОЛГОВИМ з метою обговорення питань українсько-німецького співробітництва. У приміщенні Посольства відбудеться презентація, на якій з доповіддю на тему «Інвестиційна привабливість Харкова в контексті «Євро – 2012» виступить М.ДОБКІН. На цей час свою участь у презентації вже підтвердила велика кількість представників німецьких фінансових та ділових кіл, повідомляє веб-сайт.