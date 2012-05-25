Бережна закликала школярів вивчати іноземні мови

Харків. 25 травня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна закликала харківських школярів вивчати іноземні мови і допомагати гостям Євро-2012.

Про це вона сказала, звертаючись до учнів Харківської спеціалізованої школи № 33 на урочистих зборах з нагоди останнього дзвінка, повідомляє прес-служба народного депутата.

За словами І.Бережної, набуті в юності знання і навички безумовно знадоблятья в житті.

«Я рада, що всі ви так серйозно ставитеся до здобування освіти. Грамоти і дипломи у ваших руках, - найяскравіше підтвердження цьому. Всі ми знаємо, яке значення сьогодні має знання іноземної мови. Я, так само як і ви, вчилася у спеціалізованій школі, в класі з поглибленим вивченням англійської. Ми читали сонети Шекспіра в оригіналі, ставили всілякі постановки. Ці знання і навички дуже допомагають мені у житті. Тому не лінуйтеся, вивчайте мови. Пам`ятаєте - на вас покладена відповідальна місія, ви - майбутнє нашої країни», - сказала І.Бережна.

«У сучасному світі, - додала народний депутат, - знання мов - це необхідність. Харків - місто, яке за два тижні прийматиме Євро-2012. Допомагайте гостям з інших країн. Пам`ятаєте, ви - українці, найгостинніша нація в світі! І маєте зробити все можливе, щоб у тих людей, гостей, які приїдуть на ігри, залишилися найприємніші враження від нашої країни».

Вітаючи учнів школи зі святом Останнього дзвінка, І.Бережна висловила особливу подяку вчителям і батькам дітей. «Дорогі вчителі, спасибі вам за ті знання, якими ви так щедро ділитеся з учнями. За вашу доброту і чуйність. Дорогі батьки - спасибі за виховання таких дітей - талановитих, активних і цілеспрямованих. Ми пишаємося ними!», - сказала І.Бережна.