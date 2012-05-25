У Харкові невідомий повідомив про замінування «Турбоатома»

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові невідомий повідомив про замінування підприємства «Турбоатом».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про закладення вибухівки в головному корпусі ТОВ «Турбоатом» надійшло близько 11.30.

За вказаною адресою терміново вирушили керівництво ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група, представники СБУ, МНС та швидка медична допомога.

У цей час працівники вибухово-технічної служби проводять обстеження головного корпусу підприємства та прилеглої території. На місці події працює слідчо-оперативна група, провадяться всі необхідні заходи для встановлення особи, що здійснила телефонний дзвінок до міліції.

