Група євродепутатів прибула до клініки Укрзалізниці

Харків. 25 травня. УНІАН. Сьогодні близько 14.40 на територію Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває на лікуванні колишній прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, заїхали три мікроавтобуси з символікою «Європейської партії України», а також три легкові автомобілі з депутатами Європарламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, кортеж прослідував до центрального входу ЦКЛ №5.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибула делегація з Європарламенту. Зокрема, для зустрічі із засудженою екс-прем`єром Ю.Тимошенко до ЦКЛ «Укрзалізниці» приїхали президент політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європарламенту Гі Верхофстадт, лідер Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європарламенту Йоханнес Корнеліс Ван Баален і лідер польської ліберальної опозиції Януш Палікот. Групу європарламентаріїв супроводжує народний депутат України Микола Катеринчук (фракція НУ-НС, лідер Європейської партії України).