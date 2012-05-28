Погода у вівторок

Харків. 28 травня. УНІАН. Завтра у Карпатському регіоні та південній частині України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град.

На решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 15-20°, на узбережжі Ялти 12°, Феодосії 14°, в Азовському морі 18-21°, у Дніпрі біля Києва 20°.