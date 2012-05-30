У ХПІ відбувся випуск студентів

Харків. 30 травня. УНІАН. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулися урочисті збори з нагоди випуску студентів.

Випускників одного з провідних вузів країни привітала народний депутат України Ірина Бережна.

«Для мене велика честь знаходитися сьогодні тут, з вами, - звернулася вона до присутніх на зборах. - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» не тільки один з найбільших вузів міста, це один з найбільших навчальних центрів Східної України. Більш того - ХПІ завжди був і залишається родоначальником багатьох пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Вуз підготував сотні тисяч висококваліфікованих фахівців. Переоцінити його значення для нашої країни неможливо - на замовлення визначальних для економіки держави підприємств інститутом виконуються наукові дослідження і розробки».

Звертаючись до випускників, І.Бережна побажала їм не зупинятися на досягнутому. «Я знаю, що де б не працювали харківські політехівці, вони робитимуть це з душею - відповідально і професійно», - зазначила народний депутат.

Промовляючи на зборах, вона поставила у приклад майбутнім аспірантам ректора ХПІ Леоніда Товажнянського. «Вам є на кого рівнятися. У вас перед очима такий яскравий приклад - ректор вузу Леонід Леонідович Товажнянський. Випускник ХПІ 1959 року, який закінчив аспірантуру ХПІ, потім викладав у інституті і вже впродовж тринадцяти років керує вузом» - сказала І.Бережна.

Окрему подяку за навчання студентів народний депутат висловила викладачам начального закладу.