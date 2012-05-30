Бережна вручила нагороди переможцям конкурсу «Молода людина року»

Харків. 30 травня. УНІАН. Урочиста церемонія вшанування переможців міського конкурсу «Молода людина року» відбулася в розважальному комплексі «Меридіан».

Почесна місія нагородити кращих була покладена на народного депутата України, автора ряду законопроектів у сфері соціальної політики для молоді Ірину Бережну.

«Дорогі друзі, всі ви - учасники конкурсу - не тільки гордість районів - ви гордість міста, і впевнена, скоро про вас і ваші досягнення дізнається вся країна. Я в захопленні від того, скільки у Харкові талановитої молоді», - сказала І.Бережна, звертаючись до присутніх на урочистому заході.

Лауреатів конкурсу, які не стали переможцями в номінаціях, І.Бережна закликала не зупинятися на досягнутому: «Те, що ви робите, кожен у своїй галузі, - заслуговує пошани і всіляких похвал. Ви вже переможці. Ідіть уперед, і ваша праця обов`язково буде оцінена», - сказала І.Бережна.

Як зазначає прес-служба народного депутата, І.Бережна давно і послідовно займається питаннями молодіжної політики. Нею на розгляд парламенту внесений законопроект, що припускає забезпечення молодих людей у віці до 35 років доступним житлом, а так само законопроект «Про перше робоче місце». У травні цього року І.Бережна виступила з ініціативою прирівняти виплати на дітей до досягнення трирічного віку до прожиткового мінімуму.