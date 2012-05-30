На Харківщині вчитимуть читати закони підприємців та чиновників

Харків. 30 травня. УНІАН. Сьогодні за результатами наради з питання створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування (ОМС) у Харкові було ухвалено рішення про організацію круглих столів з роз`яснення змін до законодавства для підприємців та працівників ОМС. .

Як підкреслив у ході наради голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, пробіли в правових знаннях бізнесменів дуже часто стають причиною непорозумінь з правоохоронними та контролюючими органами, тому завдання керівництва області - зробити все можливе, щоб їх заповнити.

«Верховна Рада ухвалює безліч нових прогресивних законів, але, на жаль, через ті темпи перетворення, які відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, ні підприємці, ні органи місцевого самоврядування, ні громадські організації не встигають за ними спостерігати. І це величезний пробіл в нашій роботі», - сказав М.Добкін.

«Потрібно проводити роз`яснювальну роботу, - додав він, - тому що, на жаль, в більшості громад через брак фінансування немає штатної ставки юриста, і люди, які часто ніколи раніше не зустрічалися з юридичними питаннями, змушені самостійно брати закони і, зрозумівши на свій розсуд прочитане, на основі цього вибудовувати свою роботу. У нас працює правова допомога, організована Головним юридичним управлінням. Ми намагаємося допомогти працівникам органів місцевого самоврядування отримати необхідні правові знання, але якщо сюди підключиться ще й міліція, і податкова служба, і митниця, і Служба безпеки з окремих питань, то ефект буде незрівнянно більшим», - передає слова губернатора прес-служба ОДА.