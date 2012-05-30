Євро-2012: Янукович дав Кернесу настанову «протопати ножками»

Харків. 30 травня. УНІАН. Президент України закликає місцевих керівників протягом останніх 10 днів до Євро-2012 остаточно завершити підготовку до Чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на засіданні Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

В.Янукович нагадав, що залишилось 10 днів до початку чемпіонату, і «за цей час ми повинні остаточно навести порядок по всіх напрямках».

У першу чергу він закликав забезпечити безпеку під час турніру. «Перш за все, я просив би, Борис Вікторович (Колесніков, віце-прем’єр-міністр – УНІАН) разом з керівниками правоохоронних органів, Андрій Петрович (Клюєв, секретар РНБО – УНІАН) розглянути всі питання, які стосуються безпеки», - сказав В.Янукович.

Він також закликав керівництво міст України, де будуть проходити матчі чемпіонату, забезпечити гідну підготовку до Євро і завершити все те, що ще не зроблено.

«Безумовно, треба подивитись на ті дрібниці, про які ми кажемо, навести порядок навколо об’єктів інфраструктури Євро-2012, починаючи з аеропортів. Обочини, тротуари. Треба висадити квіти. Час ще залишився, щоб наші міста виглядали святково», - сказав Президент.

«Тому я просив би, Борис Вікторович (Колесніков – УНІАН) виконавців усіх зараз послати (довга пауза – УНІАН) у наші регіони, там, де буде проводитись чемпіонат, усе перевірити, допомогти. І мерів міст Київ, Донецьк, Харків, Львів, голови адміністрацій обласних - я вимагаю від вас, щоб ви у ці дні усі протопали власними ножками, як кажуть, подивились власними очима, все особисто перевірили», - додав В.Янукович.