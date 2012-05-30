Добкін про комфорт, контроль та аномалії

Харків. 30 травня. УНІАН. Для створення максимально комфортних умов роботи малого та середнього бізнесу необхідно налагодити взаємодію між контролюючими органами, що дозволить підприємцям уникнути дублювання перевірок.

На цьому наголосив сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у ході наради з питання створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування, повідомляє сайт ОДА.

«Ніколи не буде скасовано вимогу контролю за використанням бюджетних коштів. Але сьогодні в цьому питанні склалася аномальна ситуація. Сьогодні сільгоспвиробники відмовляються від державної компенсації за втрати по озимих, але не тому, що їм не потрібні гроші, а тому, що кількість структур, які будуть перевіряти використання цих коштів, віднімуть стільки часу і ресурсів, що отримання компенсації стає абсолютно безглуздим», - сказав М.Добкін.

«У питанні контролю за використанням бюджетних коштів, - наголосив він, - потрібно налагодити взаємодію між правоохоронними структурами - якщо перевірила прокуратура, то нема чого приходити з перевіркою Службі безпеки Україні та міліції, які теж контролюють це питання. Якщо є сумніви - треба перевіряти того, хто здійснював перевірку, але не підприємство вдруге».