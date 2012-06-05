Добкін відвідає всі матчі Євро-2012 у Харкові

Харків. 5 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін запросив на матчі Євро-2012 керівників усіх регіонів, у яких з Харківською областю склалися теплі стосунки.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції керівник області, серед запрошених – губернатор Бєлгородської області та президент Татарстану.

«Тим керівникам регіонів, у яких з Харківською областю склалися максимально теплі стосунки, я направив запрошення відвідати футбольні матчі. Складно перерахувати всіх, але два останніх запрошення я направляв губернатору Бєлгородської області Євгену Савченку і президенту Республіки Татарстан панові Рустаму Мінніханову», - сказав М.Добкін.

Губернатор також зазначив, що сам має намір відвідати всі матчі Чемпіонату, які проходитимуть у Харкові.

Водночас губернатор заявив, що найбільший інтерес являють прості шанувальники футболу, які приїдуть до нашого міста підтримати свої команди і побачити красиву гру.

«Найбільше мене цікавить, скільки до нас приїде звичайних простих уболівальників, які потраплять на стадіон, побачать Харків та харків`ян своїми очима, а не очима тих, хто стверджує, що у нас все погано. Тоді заяви тих політиків, які сьогодні спекулюють на складнощах України, хочуть очорнити репутацію нашої країни, працю багатомільйонної держави, яким все одно, що буде з Україною, тому що вони бачать тільки себе, не матимуть ваги. Наші гості на власні очі оглянуть місто, поспілкуються з харків`янами, побачать, що зуміли побудувати багато поколінь наших співвітчизників, поп`ють наше пиво, поїдять наші хліб і сало, і зрозуміють, що Україна не географічно, а ментально є європейською державою. А все інше - це жорстка конкуренція, в якій, на жаль, не завжди застосовуються чесні методи», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.