Харків. 7 червня. УНІАН. Стадіон «Металіст» отримав приз «Заклад без бар`єрів» як об`єкт, що доступний для людей з обмеженими можливостями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», висока оцінка харківському стадіону була дана за підсумками конкурсу, який проводився серед підприємств громадського користування у містах, що приймають Євро-2012: Києві, Львові, Харкові та Донецьку у період з лютого по квітень 2012 року.

«Стадіон «Металіст» отримав спеціальний сертифікат доступності від офіційного проекту УЄФА конкурсу «Заклад без бар`єрів» (споживчі симпатії) як об`єкт доступний для людей з обмеженими можливостями як у пересуванні, так і з проблемами зору та слуху», - йдеться у повідомленні.

Конкурсу «Заклад без бар`єрів» був проведений Всеукраїнським громадським соціально-політичним об`єднанням «Національна Асамблея інвалідів України» (НАІУ) за підтримки Центру доступу до футболу в Європі (CAFE) в рамках проекту «Respect Inclusion - Football with No Limits» і Національного агентства з підготовки до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» - один з головних об’єктів спортивної інфраструктури Харкова - реконструйований в рамках підготовки до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць). Урочисто відкритий 5 грудня 2009 р.

Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти.

Загальна сума запланованих у реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.Ярославський - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).

На знімках: стадіон «Металіст», реконструйований до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА