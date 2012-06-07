Харківська фан-зона Євро-2012 повністю готова до відкриття

Харків. 7 червня. УНІАН. Офіційна фан-зона Євро-2012 у Харкові повністю готова до відкриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у медіа-центрі фан-зони в Харкові заявив офіційний куратор харківської та київської фан-зон Вілен Матвєєв.

За його словами, у ці хвилини на території харківської фан-зони закінчується прибирання та монтаж брендових банерів офіційних спонсорів, а також продовжуються репетиції.

«Все, що ви бачите, готове до запуску. Легкі недоробки ми ліквідуємо сьогодні, завтра все буде працювати у штатному режимі», - зазначив В.Матвєєв.

За його словами, на території фан-зони встановлені стаціонарні санвузли, «що є новим для будь-якої фан-зон», 36 пунктів продажу напоїв та продуктів харчування, функціонує віп-зона та медіа-центр.

В.Матвєєв зауважив, що харківська фан-зона працюватиме протягом усього періоду Євро-2012, її демонтаж розпочнеться 2 липня.

У свою чергу заступник Харківського міського голови з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 Олександр Попов зауважив, що відкриття харківської фан-зони у форматі свята - це ініціатива оператора. За його словами, на урочистій церемонії відкриття фан-зони, яка розпочнеться сьогодні о 19.00, будуть присутні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття офіційної фан-зони Євро-2012 у Харкові розпочнеться сьогодні о 19.00. За даними організаторів, щоденно фан-зону відвідуватимуть до 45 тис. осіб.

Територія офіційної фан-зони в Харкові становить 22,5 тис. кв м. Територія фан-зони обмежується вулицею Сумською, пам’ятником Леніну, будинком готелю «Харків» та садом ім. Шевченка. Інфраструктура фан-зони: сцена (477 кв м), 3 екрани, у тому числі 1 на сцені, 3 медичних пункти, медіа-центр, майданчик для людей з обмеженими можливостями, санітарна зона, пункти харчування, система виходів-входів, евакуаційних виходів тощо.