У Харкові урочисто відкрито офіційну фан-зону Євро-2012

Харків. 7 червня. УНІАН. У Харкові на центральній площі міста - майдані Свободи урочисто відкрито офіційну фан-зону Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, харківська фан-зона була відкрита першою з офіційних фан-зон Євро-2012 в Україні.

Церемонія відкриття фан-зони розпочалося з концерту місцевих танцювальних колективів та учасників харківської команди телепроекту «Майданс». Святковий концерт продовжили український гурт «Танок на майдані конго» та американський поп-гурт «Snap».

В урочистій церемонії відкриття фан-зони взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат.

Почесні гості побажали успіху всім футбольним збірним та висловили впевненість у тому, що Євро-2012 в Україні та Польщі пройде на найвищому рівні.

«Я абсолютно не сумніваюся в успіхові чемпіонату й у тому, що він пройде на найвищому рівні. Я абсолютно не сумніваюся, що гості та мешканці нашої країни отримають масу задоволення від чудових футбольних змагань. Так само я не сумніваюся в тому, що Харків золотими літерами впише своє ім’я в історія світового спорту, в історію європейського футболу», - сказав, промовляючи зі сцени на відкритті фан-зони, М.Добкін.

Фан-зона була відкрита для відвідувачів приблизно о 18.30, у цей же час на площі Свободи розпочали роботу пункти продажу напоїв та продуктів харчування. Також на площі Свободи працюють кілька невеликих майданчиків, на яких усі бажаючи можуть зіграти у футбол. Крім цього, на території фан-зони працює «Гетьманський монетний двір», на якому за 20 - 30 грн можна замовити пам’ятну монету Євро-2012, а також майстри з футбольного боді-арту та зачіски.

За даними прес-служби Харківської міської ради, офіційної тематикою розважальної частини програми роботи фан-зони буде національна тематика. Щоденно фан-зону відвідуватимуть до 45 тисяч уболівальників, які матимуть змогу ознайомитися з українськими традиціями, культурою, музикою, спортом.

У програмі заходів фан-зони передбачені фестивалі фанатських танців, екстремальних видів спорту, футбольного боді-арту, графіті, шоу вуличних театрів, циркових артистів, виступи українських та харківських фолк-, поп- та рок-груп (у тому числі ТНМК, «Бум бокс»), шоу барабанщиків, майстер-класи з чирлідерства, готування борщу та вареників, українських традиційних ремесел тощо. Окрему програму з конкурсами та розвагами презентують Федерація футболу Нідерландів та спонсори УЄФА.

Відвідувачам фан-зони 9 червня перед трансляцією першого матчу чемпіонату між збірними Польщі та Греції буде представлено байбака Тимка ІІ, який прогнозуватиме результати ігор. На території фан-зони також установлені стаціонарні санвузли, велика кількість місць харчування, медичні пункти. Для найвимогливіших уболівальників працюватиме VIP-зона на 300 місць.

На харківській фан-зоні під час чемпіонату Євро-2012 виступлять британський музикант Fatboy Slim, учасник американського хіп-хоп гурту «Black Eyed Peas» Джейм Гомес (Taboo), голландський діджей Armin van Buuren, грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе та інші відомі музиканти.

Довідка УНІАН. Територія офіційної фан-зони в Харкові становить 22,5 тис. кв м. Територія фан-зони обмежується вулицею Сумською, пам’ятником В. Леніну, будинком готелю «Харків» та садом ім. Т.Шевченка. Інфраструктура фан-зони: сцена (477 кв м), 3 екрани, у тому числі 1 на сцені, 3 медичних пункти, медіа-центр, майданчик для людей із обмеженими можливостями, санітарна зона, пункти харчування, система виходів-входів, евакуаційних виходів тощо.