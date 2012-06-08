До Харкова прибули збірні Голландії і Данії

Харків. 8 червня. УНІАН. До Харкова прибули гравці національних збірних команд Голландії та Данії з футболу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, літак із футболістами з Нідерландів приземлився у Міжнародному аеропорту «Харків»близько 13.00. Близько 13.40 в аеропорт прибув літак з гравцями збірної Данії.

Голландських футболістів зустрічали заступник міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Олександр Попов та директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександр Нечипоренко.

Хліб-сіль футболістам піднесли дівчата в національному українському вбранні. Біля трапа футболістів забрав автобус, який у кортежі ДАІ вирушив з аеропорту. Щоб зустріти збірну, зібралося близько сотні уболівальників.

О 16.15 у медіа-центрі стадіону «Металіст» розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної Данії Мортена Ольсена, о 18.15 - головного тренера збірної Голландії Марка ван Боммеля.

Завтра, 9 червня, на стадіоні «Металіст» відбудеться матч фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Нідерланди - Данія.