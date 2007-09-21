Олександр Протас не дочекався Добкіна і Кернеса

Харків. 21 вересня. УНІАН. Дебати у прес-центрі «Трибуна-ТБ» з приводу злободенних проблем Харкова та шляхів їх розв’язання, на які були запрошені радник губернатора Олександр ПРОТАС та міський голова Михайло ДОБКІН (його міг замінити секретар міськради Геннадій КЕРНЕС), не відбулися.

На визначений для дебатів час за участю представників преси, передає кореспондент УНІАН, у залі з’явився лише О.ПРОТАС.

Як повідомив перед початком можливих дебатів керівник прес-центру «Трибуна-ТВ» Андрій ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, хоча у офіційних листах-запрошеннях керівникам міста пропонувалося вибрати для участі в дебатах будь-який найзручніший для них час, ніяких відповідей з боку міської влади не надійшло.

«З боку міської влади повна мовчанка, - сказав А.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ.

Протягом години спілкування з пресою О.ПРОТАС запропонував кілька відеосюжетів, з приводу яких він хотів почути коментарі керівників Харкова.

На кадрах журналісти побачили, зокрема, вирубку дерев у місті і смітники, затоплені під’їзди будинків, керівників міста на мітингу 16 грудня на Клочківській, де сталося побиття людей, представників влади, які зривають сьогодні зустрічі О.ПРОТАСА з мешканцями Московського району, виступи на камеру харків’ян і їхню оцінку діяльності влади.

«Я їх міською владою не називаю, тому що влада - це відповідальність. Я їх називаю міськими правителями, міськими царями», - сказав О.ПРОТАС, не дочекавшись когось від влади у прес-центі. Водночас він зазначив, що готовий будь-коли зустрітися з представниками влади Харкова для обговорення злободенних проблем міста.

На знак протесту проти такого, як він сказав, «ставлення до преси» А.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ у прямому ефірі перед камерами на очах журналістів спалив аркуші з написами імен М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА.

А.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ сказав при цьому журналістам, що на його численні запрошення ніхто з представників міської влади ще жодного разу не виступив з «Трибуни-ТВ».