У Харкові відкриється комунікаційний центр для прийомних батьків

Харків. 13 червня. УНІАН. У Харкові відбулася презентація комунікаційного центру для прийомних батьків та батьків-вихователів області, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для звичайних родин, які виховують дітей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Центр організований нідерландським благодійним фондом «Дихання» в рамках проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 за участю приватного сімейного центру «Лелека» та за підтримки облдержадміністрації.

У церемонії взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс.

Як повідомив І.Шурма, комунікаційний центр відкриє свої двері для практичної роботи з 1 вересня 2012 року. У центрі планується надавати такі послуги: консультації психолога та сексопатолога, визначення дітей із майбутньої професії з урахуванням здібностей та нахилів (тестування, профорієнтація). Планується також проведення постійних зустрічей батьків-вихователів та прийомних батьків та отримання консультацій юристів, педагогів, психологів, лікарів-фахівців.

Для сімей з дітьми буде відкрито пункт дитячого харчування молочної кухні, перукарню для дітей та матерів, кабінет масажу для дітей, басейн для дітей першого року життя, фітобар для дітей. Для сімей з дітьми, які відвідуватимуть комунікаційний центр, буде створена зручна автопарковка, дитячий майданчик на подвір’ї.

«Те, що сьогодні відбувається, стало можливим завдяки добрій волі людей зробити корисне для тих, хто цього потребує. Це є бажання до співпраці двох держав - України та Нідерландів, це є бажання державних структур та соціально відповідального бізнесу створити щось для тих дітей, які потребують допомоги», - сказав під час презентації І.Шурма.

За його словами, цьому сприяло і проведення фінальної частини Євро-2012 у Харкові.

«Те, що сьогодні відбувається тут, на цьому майданчику, можна назвати обличчям футболу поза стадіоном. Люди, які грають у футбол, які пов’язані з ним, завжди підтримують соціальні проекти. Прикладом цього є сьогоднішня акція з боку наших голландських друзів, і я хочу подякувати голландським партнерам за ту роботу, яку вони сьогодні проводять», - сказав І.Шурма.

Він підкреслив, що Харківська облдержадміністрація «завжди сприятиме людям, які роблять добрі справи». «Ми завжди відкриті для тих людей, які ідуть до нас з добром, і щиро сподіваємося, що цей добрий приклад буде підтримано в майбутньому», - наголосив І.Шурма.

Як повідомляє прес-служба ХОДА, станом на 11 червня 2012 р. на обліку служб у справах дітей місцевих органів влади перебуває 4844 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 3028 дітей (62,5%) виховуються під опікою, піклуванням фізичних осіб; 904 дитини (18,7%) виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Загалом 81,2% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховується у сімейних формах виховання. Протягом 2012 р. рівень влаштування дітей до сімейних форм виховання зріс на 1,8%.

Сьгодні в області утворено і працює 56 дитячих будинків сімейного типу та 319 прийомних сімей. Протягом 2012 р. в області утворено 18 прийомних сімей та дитячий будинок сімейного типу. Упродовж січня-червня 2012 р. до зазначених сімейних форм виховання передано 73 дитини. Протягом цього року із числа вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей було усиновлено 5 дітей, із яких 3 - самими прийомними батьками.