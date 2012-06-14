Євро-2012: Німеччина - Голландія 2:1

Харків. 14 червня. УНІАН. Збірна Німеччини перемогла збірну Голландії у матчі групового етапу Євро-2012.

Рахунок у матчі, який пройшов у середу на стадіоні «Металіст» у Харкові, 2:1 на користь Німеччини (Гомес 24, 38 - ван Персі 74 ).

Німецька збірна впевнено вела всю гру, давши суперникові лише кілька шансів, одним з яких голландці і скористалися.

У цій групі збірна Португалії виграла у збірної Данії програла 3:2.

Таким чином, у групі B Німеччина лідирує з 6 очками, ймовірно, вже вирішивши свій вихід у плей-офф, по 3 - у Данії та Португалії. У Нідерландів немає очок. У третій ігровий день 17 червня зустрінуться Португалія - Нідерланди, Данія - Німеччина.

Завтра - другий ігровий день в групі C: Італія (1) - Хорватія (3), Іспанія (1) - Ірландія (0).