Євро-2012: Німеччина - Голландія 2:1
Німці лідирують із 6 очками у групі B і, ймовірно, вже вирішили вихід у плей-офф, по 3 - у Данії та Португалії. У Нідерландів немає очок…
Харків. 14 червня. УНІАН. Збірна Німеччини перемогла збірну Голландії у матчі групового етапу Євро-2012.
Рахунок у матчі, який пройшов у середу на стадіоні «Металіст» у Харкові, 2:1 на користь Німеччини (Гомес 24, 38 - ван Персі 74 ).
Німецька збірна впевнено вела всю гру, давши суперникові лише кілька шансів, одним з яких голландці і скористалися.
У цій групі збірна Португалії виграла у збірної Данії програла 3:2.
Таким чином, у групі B Німеччина лідирує з 6 очками, ймовірно, вже вирішивши свій вихід у плей-офф, по 3 - у Данії та Португалії. У Нідерландів немає очок. У третій ігровий день 17 червня зустрінуться Португалія - Нідерланди, Данія - Німеччина.
Завтра - другий ігровий день в групі C: Італія (1) - Хорватія (3), Іспанія (1) - Ірландія (0).