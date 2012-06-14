У фан-зоні Євро-2012 матч Нідерланди - Німеччина дивилися 45 тис фанів

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харкові в офіційній фан-зоні Євро-2012, що на площі Свободи, матч Нідерланди - Німеччина дивилися 45 тисяч уболівальників.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на кураторів фан-зони.

Зважаючи на аншлаг, згідно з вимогами УЄФА стосовно безпеки, входи у фан-зону були закриті. Всі пропускні пункти відкрилися на вхід лише після закінчення матчу.

У той же час на стадіоні «Металіст», на полі якого проходила гра голландської та німецької збірних, були присутні майже 38 тисяч – усі квитки на матч були продані.

На грі були присутні, зокрема, український бізнесмен, інвестор Євро-2012 Олександр Ярославський, власник лондонського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович та президент донецького ФК «Шахтар» Рінат Ахметов.