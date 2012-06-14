Бережна здала кров для пацієнтів харківської лікарні невідкладної допомоги

Харків. 14 червня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна здала кров для пацієнтів Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги №4 ім. професора Мещанінова.

«Свої вчинком я хотіла б нагадати про ті малі добрі справи, які ми можемо зробити для людей, що потребують нашої допомоги. Здати кров хворим - причому, безкоштовно, - це можливість підтримати їх, ще раз продемонструвати, що поряд є плече, на яке вони можуть опертися. А часто і допомогти врятувати чиєсь життя», - сказала І.Бережна.

Народний депутат вважає, що такий вчинок під силу кожному, і закликала, хто має таку можливість, виявляти милосердя.

«Я знаю, - зазначила народний депутат, - що в багатьох лікарнях не вистачає крові для операцій, наполовину порожній банк крові. І наше завдання - виявити не тільки солідарність з донорами зі всього світу, але й показати, що в наших серцях, незважаючи на всі життєві труднощі, є місце добродійності і милосердю. Сьогодні я приїхала здати кров для пацієнтів харківської лікарні невідкладної допомоги і закликаю всіх, у кого є така можливість, не залишатися осторонь чужої біди».

14 липня, нагадує прес-служба народного депутата, відзначається Всесвітній День донора. Цей день ООН заснувала в 2005 році. Дату приурочили до дня народження австрійського лікаря та імунолога Карла Ландштейнера, який першим заявив про групи крові людини, за що удостоївся нагороди Нобелівської премії.

На знімку: Ірина Бережна з працівниками Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги №4 ім. професора Мещанінова.

Фото прес-служби І.Бережної